Volkswagen-medewerkers overwegen waarschuwingsstakingen

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen-medewerkers overwegen om volgende maand het werk neer te leggen, ondanks dat onderhandelingen met de autofabrikant nog gaande zijn. Daarbij zou het gaan om waarschuwingsstakingen, verklaarde vakbondsonderhandelaar Thorsten Gröger donderdag.

Eerder op de dag hielden duizenden Volkswagen-medewerkers al een demonstratie tegen de drastische bezuinigingsplannen van het in moeilijkheden verkerende Duitse concern. Er waren ook belangrijke nieuwe gesprekken tussen de bedrijfsleiding en vakbonden. De volgende onderhandelingen zijn op 19 december.

De gesprekken van donderdag waren de derde ronde sinds Volkswagen in september liet weten aan fabriekssluitingen in Duitsland te denken. Dat zou tienduizenden banen kunnen kosten, is de vrees.

Vakbond IG Metall wil dat het management afziet van de plannen. De bond heeft loonsverlagingen voorgesteld om een massaontslag te voorkomen. Maar daarbij werd ook al gedreigd dat als het management fabriekssluitingen niet uitsluit, er stakingen komen van een omvang die Duitsland "tientallen jaren" niet heeft gezien.