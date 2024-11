Minister Van Weel: politie is de dupe bij gepolariseerd debat

DEN HAAG (ANP) - De politie wordt hard geraakt door polarisatie in het politieke debat over bijvoorbeeld de recente onrust in Amsterdam, vindt justitieminister David van Weel. "Want als we die polarisatie voeden, worden de problemen bij de politie alleen maar groter", zei de bewindsman bij het debat over zijn begroting.

Maatschappelijke onrust zoals onlangs in Amsterdam laat volgens Van Weel zijn sporen na bij de politie. Om deze te sussen moeten namelijk honderden agenten uit het land worden gehaald, die vervolgens ook vrije dagen op moeten nemen om tot rust te komen.

In de tussentijd komen ze niet toe aan hun gebruikelijke taken, zoals bij de recherche of de zedenpolitie. De bewindsman maant politici daarom om "zuinig" te zijn op de politie. "Dat heeft ook te maken met hoe we het debat in Nederland voeren, want de maatschappij die spiegelt zich daaraan." Hij sluit zich aan bij een vergelijkbaar betoog onlangs van korpschef Janny Knol.