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Volkswagen pauzeert ontwikkeling elektrische Golf om besparingen

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP/DPA) - Volkswagen schort de ontwikkeling van een volledig elektrische Golf op. Het Duitse autoconcern voert grote kostenbesparingen door en pauzeert daarom ook dit project, meldde het bedrijf.
De ontwikkeling van een elektrische Volkswagen Golf blijft stilliggen "totdat we met zekerheid de benodigde investering kunnen veiligstellen", zei David Powels, de financieel topman van het automerk Volkswagen.
Volgens de ondernemingsraad van Volkswagen betekent de opschorting niet dat de elektrische Golf er helemaal niet meer komt. Mogelijk loopt de introductie van deze stekkerauto niet eens vertraging op, staat in een intern or-bericht dat is ingezien door persbureau DPA.
Eerder deze week meldde Volkswagen een nettoverlies van 5,8 miljard euro in het derde kwartaal. Het autoconcern, waar ook merken als Audi en Porsche onder vallen, kampt onder andere met moeilijkheden op de Chinese markt. Daarnaast deed Volkswagen een grote afschrijving op Porsche en zijn er hoge reorganisatiekosten.
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