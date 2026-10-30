Een rij opgewonden driejarigen moet stil door de lange gang naar het
speelplein, langs alle klaslokalen, om hun medescholieren niet af te leiden. Voor kleuterjuf Katie Bernstein was
dat elke dag het zwaarste moment voor de kleine energiebommetjes, schrijven musicus Sara Leila Sherman
en oud-schooldirecteur Morton Sherman op Psychology
Today
. Tot een ervaren collega fluisterde: “Weten jullie van de
tijgers?”
Een spelletje doet
wat een standje niet doet
De kinderen
stonden stokstijf. Ze waren in de jungle, vertelde de
juf, en vlakbij sliepen een tijgermoeder en haar jongen. Die mochten
niet wakker worden.
Daarna sloop de hele groep op overdreven tenen door de gang en sisten
de kinderen elkaar lachend “sssst” toe. Corrigeren was niet meer nodig.
De volgende dagen dachten ze uit zichzelf terug aan de jungle zodra ze
naar buiten gingen.
Dezelfde truc werkt thuis. Een kamer opruimen wordt een reddingsactie
voor knuffels die voor het donker binnen moeten zijn, tandenpoetsen een
jacht op suikerbeestjes.
Stress zet
het denkende deel van het brein op slot
Raakt een kind gefrustreerd of overstuur, dan neemt het alarmsysteem
in de hersenen het over, schrijven de Shermans. Het deel waarmee je
nadenkt en plant, de prefrontale cortex, doet dan minder mee. Een kind
dat zich zo voelt, haakt af en leert weinig.
Plezier werkt andersom. De Amerikaanse psycholoog Barbara Fredrickson
beschreef in 2001 haar broaden-and-build-theorie
:
positieve gevoelens verbreden wat je denkt en durft, en zo bouw je
vaardigheden op die blijven. De kleuters in de gang oefenden met hun
stem, lijf en aandacht, en konden dat daarna ook zonder spel.
Een school is geen woestijn van emoties.- Tuija Rantala en Kaarina Määttä, onderwijsonderzoekers
Dat schreven de Finse onderwijsonderzoekers Tuija Rantala en Kaarina
Määttä in 2012 in hun tien stellingen over leerplezier op de
basisschool. Denken, kijken en willen zijn niet los te zien van hoe een
kind zich voelt.
Ook het Nederlands
Jeugdinstituut
schrijft dat fantasiespel kinderen helpt de echte
wereld te begrijpen. In een rollenspel proberen ze gedrag uit en zien ze
hoe anderen reageren. Samen spelen
leert ze op hun beurt te wachten en
rekening te houden met anderen.
Dwingen werkt vaak slechter. Ook toegeven
als je kind zeurt
maakt het volgens WEL eerder erger.
Zo breng je meer
spel in een lastig moment
De Shermans geven ouders en leerkrachten deze tips
:
- Laat ruimte voor fantasie. Een gang wordt een jungle, de bank een
boot.
- Voeg ritme en beweging toe. Klappen, wiegen of meetikken helpt een
kind zich te concentreren.
- Zing samen, ook als het vals klinkt.
- Kom terug op bekende liedjes en verhalen. Herhaling geeft een kind
houvast en zelfvertrouwen.
- Plezier hoeft niet luid te zijn. Het kan er ook uitzien als een kind
dat stil en geconcentreerd bezig is.
- Volg je kind waar het kan. Waar het zelf om lacht, werkt meestal het
best.
Een andere manier om je kind mee te krijgen is de
roze-olifanttruc van een hypnose-expert
: praat over wat je wél wilt,
niet over wat verboden is.
Meer weten?