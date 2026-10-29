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Poetin zegt te streven naar betere betrekkingen met Europa

Samenleving
door superadmin
bijgewerkt om
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 De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd de relatie met Europese landen te willen herstellen. Poetin stelt dat Rusland niet wil dat er een situatie zoals die bij de Straat van Hormuz ontstaat bij de Oostzee.
Ook zei de Russische president voorbereid te zijn op een oorlog met Europa. Hij stelde geen oorlog te willen. De uitspraak komt nadat hij afgelopen dinsdag een telefoongesprek had met de regeringsleiders van Noorwegen en Finland.
De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei eerder dat het telefoongesprek met de Finse en Russische president bedoeld was om het Europese standpunt onder de aandacht te brengen bij Poetin. Støre gaf aan zich zorgen te maken dat Poetin enkel het perspectief van de Verenigde Staten te horen krijgt.
Het telefoongesprek werd bekritiseerd door bondgenoten van Finland en Noorwegen, onder wie de Deense premier Mette Frederiksen. Het is voor West-Europese leiders ongebruikelijk om direct contact met het Kremlin te hebben.
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