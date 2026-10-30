Krijg je pensioen van ABP? Dan wacht je in november meestal op twee berichten: de premie en de verhoging voor het nieuwe jaar. Dit jaar krijg je alleen het eerste. Volgens vakblad TPO maakt ABP de pensioenverhoging pas in januari bekend, omdat het fonds op 1 januari 2027 overstapt naar de nieuwe pensioenregeling. Je hogere belasting en zorgpremie wachten daar niet op.

Daardoor gaat je netto pensioen in januari waarschijnlijk eerst iets omlaag, voordat er iets bij komt.

In november komt er geen bericht over de verhoging

Normaal maakt ABP de verhoging in november bekend, samen met de premie. Door de overgang naar de nieuwe regels gebeurt dat nu pas in januari 2027, bevestigt ook Salaris Vanmorgen. Hoe hoog de verhoging wordt, hangt af van de dekkingsgraad op 31 december. Een simpele rekensom is het niet: wat een deelnemer uiteindelijk krijgt, is volgens ABP "niet 1-op-1 te koppelen aan de dekkingsgraad". Hoe het fonds er nu voor staat, lees je in ons eerdere stuk 'Pensioen bij ABP? Het fonds staat op 132,2% maar noemt nog geen getal, PME rekent al op 12,6% erbij'.

Januari: hetzelfde bruto, meer inhoudingen

ABP heeft tijd nodig om alle pensioenen om te zetten. Daarom krijg je in januari bruto nog één keer hetzelfde pensioen als in december. Wat ABP inhoudt, verandert wel. Op 1 januari gaan zoals elk jaar de tarieven voor de belasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet omhoog of omlaag, schrijft het fonds in zijn pensioengids. Volgens het Belastingplan 2027 stijgt het tarief in de eerste schijf voor AOW'ers van 17,85 naar 18,33 procent en daalt de ouderenkorting met €74. De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage op AOW en pensioen gaat volgens de raming van het kabinet van 4,85 naar 5,02 procent.

Bij €1.000 pensioen ben je ruim €25 per maand meer kwijt

HomeFinance rekende uit wat het betekent voor een AOW'er met partner en €1.000 bruto aanvullend pensioen per maand. De Dagelijkse Standaard zette die berekening op 29 oktober op een rij:

Belasting: ongeveer €161 per jaar meer dan in 2026.

Zorgpremie: €150 per jaar meer, ofwel €12,50 per maand.

Samen: €311 per jaar, ofwel €25,92 per maand.

Het belastingdeel, ruim €13 per maand, houdt ABP vanaf januari in op je pensioen. De premie betaal je zelf aan je zorgverzekeraar. Verzekeraars maken hun premies uiterlijk 12 november bekend, dus de €150 is voorlopig een gemiddelde verwachting. Een pensioenverhoging zit niet in de berekening, en die krijgt niet iedereen al in januari, waarschuwt DDS.

In januari betaal je de nieuwe lasten dus al, terwijl je de verhoging over die maand pas later krijgt.

Of je er over heel 2027 op vooruitgaat, hangt van die verhoging af. Volgens ANBO-PCOB moet het bruto pensioeninkomen van een AOW'er naar verwachting met meer dan 3,5 procent stijgen om er in koopkracht op vooruit te gaan. Ook de belastingcijfers liggen nog niet vast. Het zijn voorstellen, en de Eerste Kamer stemt half december over het Belastingplan.

Bij PME duurt het nog langer

Ter vergelijking: metaalfonds PME noemt al wel een verwacht percentage, maar daar komt het geld nog later. Gepensioneerden krijgen in februari een brief en ontvangen de verhoging in maart, met terugwerkende kracht tot januari, schrijft TPO. Bij PME betaal je de hogere lasten dus twee maanden lang zonder dat er iets tegenover staat.

De kalender voor de keukentafel

November 2026: ABP maakt de premie bekend, maar nog geen verhoging.

Uiterlijk 12 november: zorgverzekeraars maken hun premies voor 2027 bekend.

Half december: de Eerste Kamer stemt over het Belastingplan 2027.

31 december: ABP meet de dekkingsgraad die de verhoging bepaalt.

Januari 2027: hetzelfde brutopensioen als in december, met nieuwe inhoudingen. ABP maakt de verhoging bekend.

Februari 2027: je eerste nieuwe pensioen, eventueel met een nabetaling over januari.

Wat je nu kunt doen

Houd voor januari wat extra geld achter de hand. Reken met hetzelfde bruto als in december en een iets hogere inhouding.

Kijk in januari op je betaalspecificatie hoeveel loonheffing ABP inhoudt. Controleer ook of de loonheffingskorting maar bij één inkomen wordt toegepast.

Krijg je toeslagen? Je inkomen voor 2027 kun je vanaf 1 november doorgeven. Als je al zorgtoeslag krijgt, berekent Toeslagen het voorschot in december automatisch. Pas je geschatte inkomen aan zodra je nieuwe ABP-bedrag bekend is. Schat je je inkomen te laag in, dan moet je later toeslag terugbetalen.

Een paar euro minder in januari zegt dus nog niets over je pensioen in 2027. Dat zie je pas als ABP het nieuwe bedrag bekendmaakt.