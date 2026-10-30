Emile Ratelband (77) zou in de Laotiaanse hoofdstad Vientiane zo ongeveer van droge noedels leven. Dat zeggen betrokkenen tegen De Telegraaf, die erbij schrijft dat het leven daar nog goedkoper is dan in Thailand. Klopt dat? Voor een bord eten wel. Voor een dak boven je hoofd niet altijd.

Hoeveel je in Laos bespaart, hangt sterk af van wie je het vraagt.

Over de Mekong naar Laos

De Telegraaf liep Ratelband eind november 2025 over de brug over de Mekong naar Laos. Thailandblog nam de berichtgeving over. Hij zou er sterk vermagerd uitzien. Hoe hij Thailand verliet, beschreven we eerder in Volgensliep Ratelband eind november 2025 over de brug over de Mekong naar Laos. Thailandblog nam de berichtgeving over. Hij zou er sterk vermagerd uitzien. Hoe hij Thailand verliet, beschreven we eerder in 'Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 naar Laos, zijn vriendin vloog naar het Midden-Oosten' . Over zijn geldverzoeken aan zijn kinderen schreven we 'Bankroete Ratelband vroeg zijn zoon €12.500: dit kost zo'n gift aan schenkbelasting'. Hier gaat het om een andere vraag: wat kost een leven in Vientiane eigenlijk?

Uit eten is in Vientiane duidelijk goedkoper

Vergelijkingssite Numbeo zet Vientiane naast Bangkok. Volgens die cijfers ben je in Vientiane goedkoper uit:

Restaurants: 35,4 procent goedkoper.

Huur: 19,7 procent lager.

Boodschappen: 11,6 procent goedkoper.

Totaal, inclusief huur: 17,9 procent lager.

Expatistan komt nog iets lager uit: Vientiane is daar 23 procent goedkoper dan Bangkok. Een eenvoudig lunchmenu met drankje in het zakendistrict kost in Vientiane 58.855 kip, omgerekend zo'n 88 baht. In Bangkok betaal je 208 baht. Gas, water en licht voor twee personen in een appartement van 85 vierkante meter zijn volgens de site 70 procent goedkoper.

Maar huren kan juist duurder zijn

Livingcost.org komt tot een tegenovergestelde uitkomst. In de update van juli 2025 kost een maand voor één persoon in Vientiane $1.154, tegen $992 in Bangkok. Het verschil zit in de huur: $773 per maand in Vientiane, $455 in Bangkok. Een goedkoop appartement met één slaapkamer van 40 vierkante meter kost er $701, tegen $306 in Bangkok. Aan eten ben je in Vientiane wel minder kwijt: $226 tegen $285.

Wie in Laos goedkoop wil leven, moet dus vooral goedkoop wonen.

Dat dit kan, laten andere bronnen zien. Volgens verhuisgids Where Next leef je in Vientiane comfortabel van $500 tot $900 per maand. Een gebruiker op Numbeo schrijft dat hij $170 per maand betaalt voor een nieuw, ongemeubileerd appartement met één slaapkamer.

Waarom Laos voor de meeste gepensioneerden geen alternatief is

Het eerste obstakel is het visum. Thailand heeft een pensioenvisum vanaf 50 jaar. Je hebt dan 800.000 baht op een Thaise bankrekening nodig, of minstens 65.000 baht inkomen per maand. Het visum geldt een jaar en kun je jaarlijks verlengen. Laos heeft geen officieel pensioenvisum. Gepensioneerden die er lang willen blijven, gebruiken volgens Laos Insider meestal een werkvisum (LA-B2), dat ze via een visumbureau regelen. Zo'n bureau treedt dan op als sponsor.

Het tweede obstakel is de zorg. Volgens het reisadvies van Buitenlandse Zaken kun je in Vientiane basishulp krijgen, maar is er buiten de hoofdstad bijna geen betrouwbare medische zorg. Bij een ernstige ziekte of ongeval moet je mogelijk naar een ander land worden overgebracht. Volgens de ANWB is een medische evacuatie naar bijvoorbeeld Thailand dan vaak nodig, en moet je zorg soms contant of vooraf betalen. De ANWB raadt een verzekering aan die zo'n evacuatie dekt.

Wat de cijfers niet zeggen

De sites vergelijken Vientiane met Bangkok, niet met goedkopere Thaise steden of het platteland.

De sites komen voor dezelfde twee steden tot verschillende uitkomsten: van bijna een kwart goedkoper tot duurder.

Goedkoop eten weegt minder zwaar dan je huur, en juist daar lopen de cijfers het verst uiteen.

Een besparing op je boodschappen zegt niets over wat een ziekenhuisopname of een evacuatie kost.

Een maaltijd is in Vientiane dus goedkoper dan in Bangkok, maar dat maakt Laos nog geen goedkoop land om met pensioen te gaan. Wie er echt wil wonen, betaalt dat terug aan zekerheid: er is geen pensioenvisum en de dichtstbijzijnde goede zorg ligt vaak over de grens.