Volkswagen wil af van bonussen voor jubilerende medewerkers

WOLFSBURG (ANP) - Jubileumbonussen voor werknemers die al lang bij Volkswagen werken, behoren tot de vele loonvoordelen die de top van het concern wil schrappen als onderdeel van ingrijpende bezuinigingen bij de Duitse autofabrikant. Dit heeft Volkswagen dit weekend bevestigd aan het Duitse persbureau dpa.

Het bedrijf heeft gedreigd fabrieken in Duitsland te sluiten, terwijl vakbondsleiders hebben gewaarschuwd voor massaontslagen van tienduizenden werknemers in het land. De autofabrikant kampt met dalende winsten en stevige concurrentie.

De directie en vakbondsbestuurders onderhandelen momenteel over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het bedrijf in Duitsland. Volgens de vakbond heeft Volkswagen in de gesprekken geëist dat de lonen over de hele linie met 10 procent worden verlaagd. Dan zou een grote banenreductie mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het concern heeft ongeveer 120.000 mensen in dienst in Duitsland, van wie ongeveer de helft werkt in het hoofdkantoor en de belangrijkste fabrieken in Wolfsburg. Volgens de ondernemingsraad van het concern staan duizenden medewerkers juist op het punt om binnenkort zo'n jubileumbonus te ontvangen, die het management nu wil schrappen.