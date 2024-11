20 mensen opgepakt voor plunderingen in rampgebied Valencia

VALENCIA (ANP) - De Spaanse politie heeft afgelopen nacht twintig mensen gearresteerd voor plunderingen in het gebied rond Valencia dat zwaar getroffen is door noodweer en overstromingen, meldt persbureau EFE. De meesten van hen zouden hebben gestolen uit winkels, twee mensen plunderden een huis en een persoon stal benzine.

In veel delen van de regio Valencia is het opruimen van de ravage nog in volle gang of moet het nog beginnen. Ook zondag wordt nog regen verwacht en voor sommige gebieden aan de kust is code oranje afgekondigd.

Eerder werden ook al honderd mensen opgepakt voor plunderingen. De politie heeft extra agenten ingezet om toe te zien op de veiligheid op straat.

Het noodweer heeft zeker 213 mensen het leven gekost, van wie 210 in de regio Valencia. Er zijn ook nog vermisten, maar het is niet duidelijk hoeveel.