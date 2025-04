Von der Leyen hekelt handelstarieven VS in speech Europarlement

STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft in een toespraak in het Europees Parlement de nieuwe handelstarieven van de Verenigde Staten gehekeld. Ze zegt te begrijpen dat Amerika zijn eigen industrie wil beschermen, maar zei dat algehele tarieven "dingen slechter maken, niet beter".

"Tarieven zijn belastingen, die betaald worden door mensen. Tarieven zijn belastingen voor Amerikanen op hun boodschappen en medicijnen. Tarieven zullen alleen maar inflatie aanjagen", zei Von der Leyen. "Dit gaat banen kosten", waarschuwde ze.

De Verenigde Staten hebben al een importtarief van 25 procent afgekondigd voor buitenlands staal, aluminium en auto's. Ook komen er zogeheten wederkerige heffingen voor alle landen en sectoren die heffingen hebben op Amerikaanse producten.

"Laat me duidelijk zijn, Europa is deze confrontatie niet gestart. We willen niet per se terugslaan, maar we hebben een sterk plan klaarliggen om dat te doen als het nodig is", zei de politica.