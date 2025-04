Von der Leyen hint op maatregelen tegen Amerikaanse techbedrijven

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is bereid om in het handelsconflict met de Verenigde Staten grote Amerikaanse techbedrijven heffingen op te leggen. Dat zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in een interview met Financial Times.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft extra importheffingen op auto's, staal en aluminium uit de EU ingevoerd. Ook geldt voor het landenblok een algehele importbelasting van 10 procent, maar Trump stelde woensdag wel een "wederkerige heffing" van 20 procent uit.

De EU, die eigen vergeldingsmaatregelen ook uitstelde, wil volgens Von der Leyen het liefst tot een akkoord komen met de VS over handel. Maar als gesprekken op niets uitlopen heeft de EU volgens haar "een brede keur aan tegenmaatregelen" om uit te kiezen. "Een voorbeeld is dat je een heffing kunt instellen op de advertentie-opbrengsten bij digitale diensten", zei Von der Leyen tegen de zakenkrant.