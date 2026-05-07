Von der Leyen optimistisch over handelsdeal met VS

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 22:56
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is ook na haar telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump optimistisch over de handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Trump dreigde na het gesprek met hogere importheffingen als de Europeanen de deal niet voor 4 juli doorvoeren, maar Von der Leyen heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken.
"We zijn beide volledig toegewijd aan de uitvoering van de deal", schrijft Von der Leyen op X. "Er wordt goede vooruitgang geboekt met het verlagen van de tarieven tegen begin juli."
Het handelsakkoord werd al in juli gesloten, maar Trump is ontevreden over het tempo van de implementatie. Zo moeten de Europeanen nog importheffingen afschaffen voor Amerikaanse kreeft en bepaalde industriële goederen. Von der Leyen zei eerder deze week dat de VS zelf ook nog niet aan alle afspraken voldoen.
