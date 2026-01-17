Von der Leyen over Mercosur-verdrag: krachtig signaal aan wereld

ASUNCIÓN (ANP) - Na een kwart eeuw onderhandelen wordt zaterdag het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay ondertekend. Een historische mijlpaal tussen de twee regio's, noemt de Europese Commissie het akkoord.

De overeenkomst geeft "een krachtig signaal aan de wereld", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie voor de ondertekening in de Paraguayaanse stad Asunción. "We kiezen voor eerlijke handel boven tarieven en we kiezen voor een productief partnerschap voor de lange termijn."

De overeenkomst is ook van groot geopolitiek belang, zei Von der Leyen. "Wanneer onze twee regio's met één stem spreken over mondiale vraagstukken, zal de wereld luisteren."

Met de overeenkomst wordt de grootste vrijhandelszone ter wereld gevormd, zei de politica. Het gaat volgens haar om een markt die bijna 20 procent van de wereldwijde economische omvang waard is. De importtarieven worden over en weer afgeschaft of verlaagd.