ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volledig Nederlands podium op 500 meter bij EK shorttrack

Sport
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 16:52
anp170126104 1
TILBURG (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben gedomineerd op de 500 meter bij de Europese kampioenschappen in Tilburg. Er was sprake van goud, zilver en brons voor de mannen van bondscoach Niels Kerstholt op de kortste afstand. Jens van 't Wout veroverde het goud, Teun Boer behaalde het zilver en Melle van 't Wout pakte het brons.
Voor Jens van 't Wout was het zijn tweede gouden plak van het toernooi. Hij prolongeerde eerder zijn titel op de 1500 meter. Hij was vorig jaar op de EK in Dresden ook al de beste op de 500 meter.
In de finale namen Jens van 't Wout en Boer het initiatief en meteen de eerste twee posities in. Melle van 't Wout moest nog een inhaalactie ondernemen om op te schuiven naar de derde plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

185588573_m

Als je partner meer verdient, word jij dunner

Loading