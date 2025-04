Von der Leyen: tegenmaatregelen EU als onderhandelingen mislukken

De Europese Unie bereidt een pakket tegenmaatregelen voor op de nieuwe Amerikaanse importheffingen, als verdere onderhandelingen met Washington niets opleveren. Dat zegt Ursula von der Leyen donderdagochtend. De woensdag aangekondigde tarieven van VS-president Donald Trump zijn volgens de voorzitter van de Europese Commissie "een grote klap voor de wereldeconomie".

"We zijn al bezig met het afronden van het eerste pakket tegenmaatregelen als reactie op de tarieven op staal", zei Von der Leyen donderdag in Samarkand, een stad in Oezbekistan, waar ze een top bijwoont. "En we bereiden ons nu voor op verdere tegenmaatregelen om onze belangen en onze bedrijven te beschermen als de onderhandelingen mislukken."

Trump kondigde eerder een basisheffing van 10 procent aan op de meeste goederen die de Verenigde Staten importeren. Woensdag kondigde de Amerikaanse president een extra heffing van 20 procent aan voor de Europese Unie. Daarmee dreigt hij volgens experts de inflatie aan te wakkeren en de economische groei in de VS en wereldwijd te remmen.