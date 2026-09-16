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Von der Leyen wil Europese grondstoffenorganisatie tegen China

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:54
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STRAATBURG (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen in de strijd tegen China. Dat zei ze in haar jaarlijkse toespraak, de State of the Union, waarin ze de politieke punten voor de EU uiteenzet. Wie in die Europese organisatie moet plaatsnemen, zei ze niet.
Kritieke grondstoffen zijn bijvoorbeeld lithium, kobalt, nikkel, mangaan en wolfraam. "Voor veel kritieke grondstoffen zijn we voor meer dan 80 procent afhankelijk van China; voor sommige zeldzame aardmetalen zelfs voor 90 procent. We hebben al veel gedaan, maar we zijn niet de enigen die proberen te diversifiëren."
"We moeten dringend zorgen voor de aanvoer en de opbouw van onze voorraden. Geen enkel land kan dit alleen. We moeten dus groter denken", zei ze over de noodzaak van de nieuwe organisatie. Daarmee hoopt ze voorraden van de grondstoffen op te slaan "voor elektrische auto's, chips en batterijen, schone technologie en defensie".
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