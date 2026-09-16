Burgemeester Rotterdam: bereikbaarheid wordt nog groter probleem

ROTTERDAM (ANP) - Bereikbaarheid wordt een nog groter probleem voor de regio Rotterdam. Dat zei burgemeester Carola Schouten tijdens het Miljoenenontbijt in Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam ziet dat het kabinet in de miljoenennota een stap zet met investeringen in onderhoud, "maar het is bij lange na niet genoeg".

"Bereikbaarheid wordt een groot issue. Dat is het al, maar het wordt steeds meer", zei Schouten.

Met name de geplande renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat de komende jaren voor problemen zorgen in de regio Rotterdam. Dagelijks gaan er ongeveer een kwart miljoen voertuigen over de brug in de A16 en daarmee is het een van de drukste snelwegen van Nederland. De burgemeester zegt over de gevolgen hiervan in gesprek te gaan met ondernemers en werkgevers. Onder meer om te bespreken hoe de haven bereikbaar gehouden kan worden.

"Bereikbaarheid is cruciaal voor deze regio. Als we willen dat de economische groei aantrekt, zal dat een randvoorwaarde zijn die we echt moeten aanpakken", aldus Schouten.