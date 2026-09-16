ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Rotterdam: bereikbaarheid wordt nog groter probleem

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:57
anp160926110 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - Bereikbaarheid wordt een nog groter probleem voor de regio Rotterdam. Dat zei burgemeester Carola Schouten tijdens het Miljoenenontbijt in Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam ziet dat het kabinet in de miljoenennota een stap zet met investeringen in onderhoud, "maar het is bij lange na niet genoeg".
"Bereikbaarheid wordt een groot issue. Dat is het al, maar het wordt steeds meer", zei Schouten.
Met name de geplande renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat de komende jaren voor problemen zorgen in de regio Rotterdam. Dagelijks gaan er ongeveer een kwart miljoen voertuigen over de brug in de A16 en daarmee is het een van de drukste snelwegen van Nederland. De burgemeester zegt over de gevolgen hiervan in gesprek te gaan met ondernemers en werkgevers. Onder meer om te bespreken hoe de haven bereikbaar gehouden kan worden.
"Bereikbaarheid is cruciaal voor deze regio. Als we willen dat de economische groei aantrekt, zal dat een randvoorwaarde zijn die we echt moeten aanpakken", aldus Schouten.
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

170404472_m

Deze subtiele verandering van je nagels kan wijzen op een verborgen gezondheidsprobleem

_91221635_trump

Huis van Afgevaardigde Trump moet zijn oorlog stoppen

Loading