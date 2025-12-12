Voorstel Wennink: stel regeringscommissaris voor welvaart aan

DEN HAAG (ANP) - Een onafhankelijke commissaris moet de regering bijstaan om strategische projecten sneller te kunnen uitvoeren. Dat is een van de voorstellen die oud-ASML-topman Peter Wennink doet in zijn rapport met aanbevelingen om de toekomstige welvaart veilig te stellen. Nu dreigt Nederland als land onaantrekkelijk te worden voor bedrijven om in te investeren door vastlopend beleid, waarschuwt Wennink in zijn rapport.

Om de benodigde investeringen in innovatie mogelijk te maken, is volgens hem een slagvaardiger bestuur nodig. De in het rapport voorgestelde "Regeringscommissaris voor Toekomstige Welvaart" moet daarvoor zorgen door barrières tussen verschillende ministeries te doorbreken. Ook moet deze functionaris de samenwerking tussen overheidsinstanties en de private sector versterken, staat in het voorstel. Politieke keuzes blijven de verantwoordelijkheid van het kabinet en het parlement.

Volgens het rapport is jaarlijks tussen de 1,5 en 2 procent economische groei nodig. Daarmee kan de welvaart in Nederland behouden blijven en is er genoeg geld om grote opgaven als de zorg, strijd tegen klimaatverandering en defensie te bekostigen. Daarvoor zijn de komende tien jaar naar schatting 151 miljard tot 187 miljard euro aan extra investeringen voor een grotere productiviteit nodig, die bijvoorbeeld naar digitalisering en nieuwe energieoplossingen gaan.

Het grootste deel van die investeringen moet van private partijen komen. Maar Wennink pleit ook voor een nationale investeringsbank met minimaal 10 miljard euro aan werkkapitaal en een overheidsagentschap dat met een budget van 2 miljard euro innovatie aanjaagt. Dat zou private investeringen effectiever stimuleren. Dit soort investeringen die zich op de lange termijn uitbetalen in extra productiviteit en groei, moeten wat Wennink betreft ook meer prioriteit krijgen dan nu het geval is in de politiek.