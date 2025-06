Voorzitter MOB: uitspraak over Schiphol kan breekijzer zijn

DEN HAAG (ANP) - Voorzitter Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB is "hartstikke blij" met de gewonnen zaak tegen de natuurvergunning van Schiphol. Hij denkt dat de uitspraak "weleens een breekijzer kan zijn" om een volgend kabinet te dwingen tot landelijke maatregelen die de stikstofuitstoot fors doen dalen. Over een aantal details in de uitspraak is Vollenbroek echter "nog niet helemaal tevreden". Hij sluit beroep bij de Raad van State daarom niet uit.

De precieze consequenties van de uitspraak moet MOB nog inschatten. Schiphol zal niet onmiddellijk minder vliegtuigen laten vertrekken en landen. De overheid zal wel nieuwe besluiten moeten nemen.

Vollenbroek hoopt op "een verstandig krimpbesluit van een volgend kabinet". Dat ziet hij veel liever dan nieuwe slepende procedures, al sluit hij ook niet uit dat zijn organisatie een nieuw handhavingsverzoek indient tegen de luchthaven, die nu zonder de vereiste natuurvergunning zit. De bewindspersoon die over natuur gaat, moet daar dan een besluit over nemen. Een eerder verzoek werd afgewezen. Dat was volgens de rechtbank terecht, want op dat moment had Schiphol nog wel een geldige natuurvergunning.

Nieuw handhavingsverzoek

"Het staat iedereen vrij om een nieuw handhavingsverzoek in te dienen", zegt Vollenbroek. "Wij willen eerst kijken wat de kansen zijn, of het zinvol is." De MOB-voorzitter wijst nog eens op de stikstofadviezen van VVD-prominent Johan Remkes. "Er moet in lijn met die adviezen een geborgd plan komen om de stikstofuitstoot over de hele linie te halveren", zegt Vollenbroek.

Naast de natuur ziet hij nog meer goede redenen om Schiphol te laten krimpen. "Dat is ook veel beter voor het klimaat en de gezondheid."