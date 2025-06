Yeşilgöz en Timmermans maken elkaar harde verwijten

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz en partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) zijn hard gebotst tijdens het debat over de kabinetsval. De woordenwisseling eindigde met harde verwijten over en weer.

Timmermans riep Yeşilgöz ter verantwoording voor "het meest rechtse en tevens slechtste kabinet" dat Nederland ooit heeft gekend. Dat kabinet heeft volgens hem niets voor elkaar gekregen en dat had Yeşilgöz volgens hem kunnen weten.

Yeşilgöz verweet Timmermans op haar beurt "arrogantie" en noemde hem "zo elitair, zo ver weg van de mensen".

Mogelijk zijn Timmermans en Yeşilgöz tot elkaar veroordeeld na de verkiezingen. Het is onzeker of de PVV weer in een kabinet komt, aangezien rechtse partijen als het CDA samenwerking met die partij uitsluiten. Tegelijkertijd zijn linkse partners van Timmermans te klein voor hem om zonder een grote partij als de VVD te kunnen samenwerken.