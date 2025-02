Vraag naar detachering daalt met 10 procent

WAARDENBURG (ANP) - De vraag naar detachering is in het vierde kwartaal van 2024 met 10 procent gedaald vergeleken met vorig jaar. Bijna alle sectoren merken deze daling, meldt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). De detacheringsmarkt bevindt zich volgens de vereniging in een periode van onzekerheid en snelle veranderingen, met directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van detacheringsbureaus.

De Belastingdienst is sinds 1 januari begonnen met het handhaven tegen schijnzelfstandigheid. Dat betekent dat bedrijven en organisaties een naheffing kunnen krijgen als zij zzp'ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in loondienst gedaan zou moeten worden. Hiervoor zullen het komende jaar nog geen boetes worden uitgedeeld, maar werkgevers bereiden zich wel voor op deze nieuwe werkelijkheid.

"Het is goed dat er wordt gecontroleerd en wordt gehandhaafd op de uitwassen. Maar ga niet verder reguleren. Er moet ook ruimte zijn voor detacheerders", waarschuwt VvDN-voorzitter Edwin van den Elst. Hij pleit voor minder bureaucratie en duidelijke regelgeving. "De politiek moet beseffen dat in een complexe economie en arbeidsmarkt, detacheerders een belangrijke oplossing bieden voor de problemen waar we voor staan."