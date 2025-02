Algemeen secretaris Bart Plaatje kondigt vertrek aan bij FNV

UTRECHT (ANP) - Bestuurslid Bart Plaatje vertrekt bij vakbond FNV. De algemeen secretaris van de bond stelt zich niet langer kandidaat voor een tweede termijn en neemt per direct verlof op, schrijft hij in een brief aan zijn medebestuursleden. Zijn vertrek komt tijdens een onrustige periode binnen de grootste vakbond van Nederland.

Zo staat er maandag een staking gepland van medewerkers van FNV zelf. FNV Personeel, de interne vakbond die de belangen van het eigen personeel behartigt, stelt dat de sociale veiligheid binnen de bond onder druk staat door onrust die het bestuur, waarvan Plaatje deel uitmaakte, heeft veroorzaakt. FNV Personeel wil met de staking onder meer afdwingen dat het bestuur tijdelijk terugtreedt.

"De acties en aangekondigde stakingen die gepland staan zullen de bond veel schade toebrengen", schrijft Plaatje. "Daar is mijn vakbondshart te groot voor."

Plaatje was sinds juni 2021 algemeen secretaris bij FNV. De huidige bestuursperiode loopt over enkele weken af.