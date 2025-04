Vrees voor 'zwarte maandag': beurscrash nu al erger dan in 2008

De Nikkei in Tokio kelderde maandag met 8 procent, de beurs in Hongkong met meer dan 10 procent, de Chinese beurs met ruim 4 procent en de beurs in Taiwan ging met 9 procent onderuit. Kortom: er speelt zich een economisch rampscenario af dat begint te lijken op de beurskrach van 1987.

De Amerikaanse beurzen gaan zo mogelijk nog harder omlaag: eind vorige week ging er twee dagen achter elkaar 5 procent af, de grootste verliezen sinds de coronapandemie. Ook bitcoin heeft het zwaar. De cryptomunt is inmiddels minder dan 80.000 dollar waard.

De importtarieven van president Trump lijken de wereld in een razend tempo in een economische crisis te storten. Voor Chinese goederen geldt een tarief van 34 procent, terwijl Trump eerder al hoge tarieven aan het land oplegde. Het komt nu in totaal neer op 54 procent.

Afgelopen weekend waarschuwden Amerikaanse beursexperts al voor een herhaling van de grote beurskrach van 19 oktober 1987. Toen verdampte er op Wall Street zo'n 500 miljard dollar. Nu al is er een verlies van zo'n 10 miljard. Dat is meer dan tijdens de ergste week van de financiële crisis van 2008.

Bron: AD.nl