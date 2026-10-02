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VS arresteren man voor smokkel van computerservers naar China

Economie
door anp
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LOS ANGELES (ANP/AFP) - De Amerikaanse autoriteiten hebben een man gearresteerd die ervan wordt beschuldigd computerservers ter waarde van meer dan 300 miljoen dollar naar China te hebben gesmokkeld. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.
De 38-jarige Greg Lui zou valse documenten en zendingen via derde landen hebben gebruikt om de servers, waarvoor exportbeperkingen gelden, naar China te smokkelen. De servers bevatten "in de Verenigde Staten gemaakte grafische processors (GPU's) die veel worden gebruikt voor Super Intelligence (SI)", aldus het ministerie. Dat is de nieuwe benaming van de regering-Trump voor kunstmatige intelligentie (AI).
Lui had een technologiebedrijf waarmee hij spullen kocht en naar China verzond zonder de vergunningen die het Amerikaanse ministerie van Handel daarvoor verplicht stelde, aldus de Amerikanen. Het bedrijf verscheepte de spullen naar onder meer Maleisië en Singapore, waar zo'n vergunning niet nodig is, en voerde ze vervolgens illegaal weer uit naar China.
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