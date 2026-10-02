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Coördinator racisme: koning voorbeeld voor erkenning kolonialisme

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het optreden van koning Willem-Alexander is een voorbeeld voor andere koningshuizen wereldwijd hoe om te gaan met de rol die ze in het koloniale verleden hebben gespeeld. Dat zegt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) tegen het ANP. "Door dit onderzoek heeft de koning laten zien dat Nederland een voorbeeld is van hoe je het koloniale verleden onder ogen komt. Het erkennen en herkennen is cruciaal voor hoe we daarmee omgaan. Hij maakt mijn werk makkelijker."
"Het staatshoofd erkent dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat is precies wat ik doe. Die doorwerking uit zich op straat, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs", zegt Baldewsingh.
De koning noemde het onderzoek van de Universiteit Leiden een aansporing. "Laat dit dan verdikkeme een aansporing zijn om het onderwijs inclusiever te maken", zegt Baldewsingh, die vindt dat het "nog akelig stil is" om dit voor elkaar te krijgen. "Erkenning en herkenning beginnen met bewustwording. Dat moet zo vroeg mogelijk, dus ook in het onderwijs."
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