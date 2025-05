VS en China hervatten handelsgesprekken in Genève

GENÈVE (ANP) - De handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten in Genève zijn hun tweede dag ingegaan, melden Zwitserse media. Persbureau Reuters schrijft ook dat onderhandelaars zondagochtend weer bijeen zijn gekomen.

Zaterdag vonden ook gesprekken plaats tussen de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer en de Chinese vicepremier He Lifeng. Het was de eerste keer dat hooggeplaatste functionarissen van beide landen elkaar troffen nadat de Amerikaanse president Donald Trump met hoge importheffingen een nieuwe handelsoorlog had ontketend met China.

Trump meldde op socialmediaplatform Truth Social dat die bijeenkomst zaterdag goed was verlopen. Ook sprak hij van "een volledige reset" in de handelsrelatie tussen de twee grootste economieën van de wereld.