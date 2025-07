De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een handelsakkoord heeft bereikt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

"We hebben een akkoord bereikt. Het is een goede deal voor iedereen", vertelde Trump aan verslaggevers na gesprekken met Von der Leyen in zijn golfresort in Turnberry, Schotland. Ook Von der Leyen prees het akkoord als een "goede deal".

Partijen zijn een algemene importheffing van 15 procent overeengekomen op de meeste goederen uit de EU.