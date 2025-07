Motorcrosser Coldenhoff derde in Grote Prijs van Tsjechië

LOKET (ANP) - Motorcrosser Glenn Coldenhoff is in de MXGP als derde geëindigd in de Grote Prijs van Tsjechië. In Loket ging de zege naar de Belg Lucas Coenen, die zijn achterstand op de Fransman Romain Febvre in de WK-stand verkleinde tot 10 punten. Coenen, die zijn vierde zege van het seizoen behaalde, hoopt volgende week in eigen land (Lommel) de koppositie van Febvre over te nemen.

Coenen won de eerste manche en eindigde in de tweede omloop als tweede. Febvre won de tweede race, maar kwam in de eerste niet verder dan de vijfde plek. Coldenhoff noteerde een vierde en derde plaats.

Febvre heeft na veertien WK-wedstrijden 678 punten, Coenen 668 en Coldenhoff volgt op plaats drie met 494 punten.