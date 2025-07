Pogacar wint opnieuw Tour de France, slotrit voor Van Aert

PARIJS (ANP) - Tadej Pogacar heeft voor de vierde keer de Tour de France gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates bereikte ongeschonden de finishlijn op de Champs-Élysées. Pogacar had halverwege de Tour al een flinke marge opgebouwd op zijn voornaamste rivaal Jonas Vingegaard, de Deen van Visma - Lease a Bike. De Duitser Florian Lipowitz sloot de Tour af als derde. De slotetappe werd gewonnen door de Belg Wout van Aert.

De 21e en laatste etappe eindigde traditiegetrouw op de befaamde boulevard in Parijs, maar ditmaal waren er wel drie lussen met een klimmetje in Montmartre. De jury had vanwege de regen en het risico op valpartijen besloten dat de tijd er in de laatste 50 kilometer niet meer toe deed. Van Aert soleerde naar de winst en bezorgde zijn ploeg Visma - Lease a Bike zo een tweede ritzege.