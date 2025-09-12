VS en India dicht bij handelsakkoord, zegt ambassadeur

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en India zijn dicht bij het oplossen van de meningsverschillen over een handelsakkoord. Dat zei Sergio Gor, de door president Donald Trump gekozen ambassadeur voor India en speciaal gezant voor Zuid- en Centraal-Aziatische zaken. Hij herhaalde daarbij wel de Amerikaanse eis dat India moet stoppen met het kopen van Russische olie.

"We liggen op dit moment niet zo ver uit elkaar over een akkoord. Sterker nog, ze onderhandelen over de details van een akkoord", verklaarde Gor aan een Senaatscommissie tijdens zijn benoemingshoorzitting in Washington. Indiase onderhandelaars zullen volgens hem volgende week de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer ontmoeten.

De aankopen van Russische olie blijven een bron van spanning tussen India en de VS. Het is onduidelijk hoe dat in het handelsakkoord zal worden opgelost. Trump verhoogde de importheffing voor India in augustus naar 50 procent vanwege de aankopen van Russische olie.