VS en Zuid-Korea sluiten handelsdeal: autoheffingen flink omlaag

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 13:19
anp291025173 1
SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Na maanden van onderhandelingen hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea woensdag een handelsakkoord afgerond ter waarde van 350 miljard dollar. President Donald Trump verklaarde dat het akkoord met Zuid-Korea was bereikt tijdens een diner dat werd georganiseerd door de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung op de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
"We hebben een handelsdeal bereikt", zei Trump. Seoul gaat onder meer 150 miljard dollar besteden aan scheepsbouw in de VS en doet nog eens 200 miljard dollar aan extra investeringen in het land. De Amerikaanse invoerheffingen op auto's uit Zuid-Korea gaan onder het handelsakkoord omlaag van 25 naar 15 procent.
Het akkoord betekent voor Trump een nieuw succes dat hij kan toevoegen aan de lijst van deals die hij tijdens zijn reis door Azië heeft gesloten. Het belangrijkste moment van die reis volgt donderdag, wanneer hij de Chinese leider Xi Jinping ontmoet.
