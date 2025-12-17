Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

Jarenlang leek de woningmarkt maar één stand te kennen: oververhit. Huizen vlogen weg, overbieden was standaard en bezichtigingen liepen uit de hand. Maar nu klinkt er iets nieuws uit makelaarsland. Voorzichtig. Tussen de regels door. Het is geen crash, geen instorting, maar wel degelijk een ander gevoel.

Makelaarsorganisatie NVM trok in oktober al aan de bel. De gemiddelde transactieprijs steeg in het derde kwartaal nog ‘maar’ 4,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nog steeds een plus, maar een stuk minder dan de uitschieters van de afgelopen jaren. Ook huizenplatform Huispedia ziet dat kopers gas terugnemen. Bijna twaalf procent van de woningen werd het afgelopen kwartaal in prijs verlaagd en opnieuw te koop gezet. Dat is een flinke sprong.

Afkoelend effect

Volgens Huispedia-directeur Maxim Bours zet die trend door. “We zien een afkoelend effect, de stijging wordt minder.” Een echte prijsdaling verwacht hij overigens niet. Maar de tijd van blind overbieden lijkt voorlopig voorbij.

Onder makelaars hangt al langer een onbestemd gevoel. “Je voelt dat er iets aan de gang is, maar niemand weet wat”, zegt Floris van der Peijl, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, tegen De Telegraaf. Hij wijst op de licht gestegen hypotheekrente en politieke onzekerheid, maar vindt het lastig om één duidelijke oorzaak aan te wijzen. “Niet echt een reden om te denken: hier gaat de markt van stagneren.”

Amsterdam loopt voorop

Toch is Amsterdam een verhaal apart. Daar stegen de prijzen vorig kwartaal met slechts 0,8 procent. Appartementen werden zelfs 1,7 procent goedkoper. Dat heeft alles te maken met het aanbod: verhuurders zetten massaal hun panden te koop, waardoor de markt verzadigd raakt.

Ook buiten de Randstad klinkt hetzelfde geluid. In Groningen merkt NVM-voorzitter Sjirk de Jong dat niet elke woning nog tien tot vijftien kijkers trekt. “Waar de verkoper vroeger keus had tussen drie of vier bieders, is het er nu soms maar één.” Toch blijft de opbrengst meestal prima. “De prijs is over het algemeen goed.”

Minder kijkers, minder bieders

De Jong wijst op onzekerheid rond verkiezingen en fiscale regels, maar zegt eerlijk: “Ik heb ook wel gedacht: hoelang gaat dit zo door met die hoge prijzen.” Een harde omslag verwacht hij niet. Daarvoor is de schaarste simpelweg te groot.

Makelaars benadrukken dat december altijd een stille maand is. “Half december houdt het een beetje op”, zegt Jan van Son van Cirkel Makelaars. Veel verkopers halen hun huis tijdelijk van Funda om in januari opnieuw te beginnen. Van der Peijl is daar geen fan van: “Er zijn ook mensen die juist met kerst op de computer huisjes gaan kijken.”

Volgens makelaars speelt vooral het grotere aanbod een rol. Vorig kwartaal stonden 18 procent meer woningen te koop dan een jaar eerder. “Kopers hebben meer keuze”, zegt Barbara van der Grijp van Engel & Völkers. “Je hebt niet meer die tachtig bezichtigingen voor een huis.”