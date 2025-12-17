7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

Voedingsdeskundige Yalda Alaoui zou zeven alledaagse kant-en-klaarproducten het liefst nooit eten, vooral omdat ze vaak bomvol toevoegingen zitten en weinig meer met “echt eten” te maken hebben.
De 7 producten om te mijden
Voorgesneden groente uit zak Ze lijken gezond en ideaal voor drukke dagen, maar na het snijden verliezen groenten razendsnel vitamine C en antioxidanten. Alaoui raadt eerder diepvriesgroente aan: invriezen kost wat voedingsstoffen, maar stopt daarna verdere afbraak.
Puddingpoeder en kant-en-klare vanillesaus .Handig, snel en bijna nooit aangebrand, maar vaak met kleurstof annatto-norbixine, stabilisatoren, aroma’s en extra kleurstoffen die allergische reacties kunnen uitlokken. Beter is zelf pudding maken met melk, room, eidooiers, maïzena, vanille-extract en suiker.
Kant-en-klare koolsalade In de koeling lijkt het een gezonde shortcut, maar industriële koolsalade zit vol verdikkingsmiddelen en emulgatoren zoals guarpitmeel en xanthaan, die de darmflora kunnen verstoren. Zelf raspen van kool, wortel en ui en aanmaken met olie of huisgemaakte mayo is volgens haar veel vriendelijker voor de darmen.
Flessen-dressings voor salade Om niet te schiften en lang houdbaar te blijven, bevatten kant-en-klare dressings emulgatoren en verdikkingsmiddelen. Een simpel potje met mosterd, azijn en olijfolie schudden is volgens Alaoui genoeg voor een verse dressing zonder extra rommel.
Bouillonblokjes Ze geven “diepte” aan soep en stoof, maar staan ook bekend om hun mix van maltodextrine, maïszetmeel, kleurstoffen en smaakversterkers. Alaoui zegt dat ze ze heeft afgezworen omdat sommige “zoveel schadelijke stoffen” bevatten, en zweert bij verse kruiden, specerijen, ansjovis of misopasta.
Roerbak- en sauspoeders Sausgranulaten noemt ze geen voeding maar sterk bewerkte producten: vol E-nummers, glutamaat en kleurstoffen. Wie snel wil koken, kiest beter een gekoelde kant-en-klaarsaus zonder lange ingrediëntenlijst of maakt bij het bakken van vlees gewoon saus door water toe te voegen aan de braadresten.
Voorverpakte geraspte kaas Zakje open, strooien, klaar – maar wel met antiklontermiddelen zoals aardappelzetmeel en cellulosepoeder, die winderigheid kunnen veroorzaken. Koop een stuk kaas en rasp zelf, of gebruik feta die je simpel kunt verkruimelen.