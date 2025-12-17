Deze kandidaat heeft in Wie is de Mol? verreweg het minste geld verdiend

De ontknoping van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? nadert. Er zijn nog drie kandidaten over: de winnaar, de verliezer en natuurlijk de Mol. Veel geld is er niet opgehaald. De pot bedraagt slechts 7340 euro, het laagste bedrag ooit. De overgebleven kandidaten hebben daar niet bijster veel aan bijgedragen. Maar eentje had helemaal net zo goed thuis kunnen blijven.

Merel heeft nog het meest haar best gedaan: 1313 euro in de pot. Nathan komt ondanks zijn overdreven enthousiasme en inzet niet verder dan 982 euro, maar met stip onderaan staat Loes. Ze bracht maar 126 euro binnen. Anne-Marie Jung is overigens de echte grootverdiener van de club. De actrice die al eerder het spel moest verlaten, wist meer dan 2000 euro te verdienen.

Betekent het nu dat Loes de Mol is? Hoe veel of weinig geld iemand heeft binnengebracht, is niet per se leidend, maar dit bedrag is wel dusdanig laag dat ze wel een hele slechte kandidaat zou zijn. Dus ja, aardige kans dat Loes de Mol is.

Hieronder een filmpje met hints naar Loes als Mol: