ADHD wordt meestal beschreven in termen van stoornis en tekort, maar nieuw onderzoek laat zien dat veel volwassenen met ADHD juist opvallende psychologische sterke kanten hebben – en dat wie die bewust inzet, zich mentaal juist beter voelt.

ADHD als bron van sterke kanten

Volgens hoofdonderzoeker Luca Hargitai kan het “heel empowerend zijn om te erkennen dat ADHD weliswaar met allerlei moeilijkheden samenhangt, maar óók meerdere positieve aspecten heeft”. Dat sluit aan bij eerdere studies die ADHD verbinden met meer divergent denken ( "out of the box "), risico durven nemen en het leggen van onverwachte verbanden – precies de ingrediënten die creativiteit en innovatie voeden.

Beter mentaal welzijn door sterkteprofiel

Interessant is dat niet alleen de aanwezigheid van deze sterke punten telt, maar vooral het bewust inzetten ervan . De studie laat zien dat volwassenen (met en zonder ADHD) die hun eigen sterke kanten beter kennen en vaker gebruiken, een hogere ervaren levenskwaliteit hebben én minder last rapporteren van angst, depressie en stress. Dat is relevant, omdat andere onderzoeken juist laten zien dat ADHD-traits op zichzelf sterk samenhangen met een verhoogd risico op angst- en stemmingsstoornissen in de volwassenheid.

Daarmee schuift het denken over ADHD langzaam op van uitsluitend “tekortmodel” naar een dubbel perspectief: ja, ADHD vergroot de kwetsbaarheid voor mentale problemen, maar een bewuste sterkte-aanpak kan die risico’s deels dempen. Het gaat niet om roze ADHD-brillen of “ADHD is een superpower”, maar om realistische erkenning van zowel beperking als potentieel.

Naar sterktegerichte zorg en werkpraktijk

De auteurs pleiten er daarom voor dat hulpverlening en coaching voor volwassenen met ADHD meer doen dan alleen symptomen bestrijden. Denk aan psycho-educatie en begeleiding die mensen helpt hun eigen sterkteprofiel in kaart te brengen en dat actief te koppelen aan werk, studie en relaties.