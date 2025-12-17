Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

Het was het warmste jaar op de Noordpool in 125 jaar tijd. En opnieuw kromp het zee-ijs enorm. Dat melden wetenschappers in de jaarlijkse Arctic Report Card van de Amerikaanse weerdienst NOAA. Het gebied warmt inmiddels tot wel vier keer sneller op dan de rest van de wereld.

De gevolgen zijn overal zichtbaar. Het maximale zee-ijsoppervlak in 2025 was het laagste sinds satellietmetingen begonnen en het oudste, dikste ijs is sinds de jaren tachtig voor meer dan 95 procent verdwenen. Bovendien viel er dit jaar meer neerslag dan ooit tevoren, maar steeds minder als sneeuw. De sneeuwbedekking in juni is nu nog maar de helft van wat het zestig jaar geleden was.

Volgens Arctisch onderzoeker Matthew Langdon Druckenmiller zijn de veranderingen ongekend. "Dit jaar was het warmste ooit gemeten en er viel de meeste neerslag ooit. Dat beide dingen in één jaar gebeuren is opmerkelijk.” Het laat ook zien wat er komen gaat.

Slinkend zee-ijs

Zelfs de winter is niet meer wat hij ooit was. De uitzonderlijke zomerse hitte dringt nu door in het koudste seizoen, waardoor het zee-ijs steeds minder goed kan aangroeien. Druckenmiller waarschuwt: “Er is een gestage afname van zee-ijs en helaas zien we nu zelfs regen in de winter. Het hele concept van winter wordt opnieuw gedefinieerd in het Noordpoolgebied.”

De veranderingen raken mens en dier diep. Regen die op sneeuw valt kan bevriezen tot een harde laag, waardoor dieren moeilijker kunnen foerageren en waardoor rondtrekken gevaarlijker wordt. Smeltende gletsjers kunnen bovendien plotselinge overstromingen veroorzaken, zoals dit jaar gebeurde in Juneau, Alaska.

Het krimpende zee-ijs betekent dat donkere oceaanoppervlakken meer warmte opnemen. En hoewel smeltend zee-ijs het zeeniveau niet verhoogt, doen landgletsjers dat wel. NOAA meldt dat de ijskap van Groenland in 2025 maar liefst 129 miljard ton ijs verloor, wat wereldwijd bijdraagt aan een stijgende zeespiegel.

Klimaatwetenschapper Zack Labe benadrukt dat de gevolgen van de opwarmende Noordpool wereldwijd voelbaar zijn. “Kuststeden zijn niet voorbereid op de stijgende zeespiegel, we hebben de visserij in het Noordpoolgebied volledig veranderd wat leidt tot stijgende voedselrekeningen voor zeevruchten. Dus we kunnen naar het Noordpoolgebied wijzen als een verre plek, maar de veranderingen daar beïnvloeden de rest van de wereld.”