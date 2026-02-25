VS houden zich aan eerdere handelsdeal, denkt Europese Commissie

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Verenigde Staten zijn van plan zich aan de eerder gesloten handelsdeal met de Europese Unie te houden, verwacht de Europese Commissie. "De VS hebben aangegeven zich te houden aan de huidige overeenkomsten en hun specifieke kenmerken", zei een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur.

De Commissie en de Amerikaanse regering kwamen afgelopen zomer overeen dat de VS importheffingen van 15 procent hanteren voor de meeste producten uit de EU. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde onlangs een groot deel van Trumps heffingen echter onwettig, waarna Trump een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent invoerde.

Volgens de Europese Commissie voldoen die nieuwe heffingen grotendeels aan het akkoord uit juli. Het nieuwe tarief van 10 procent komt bovenop al oudere heffingen, die verschillen per product. Samen opgeteld vallen de tarieven voor het grootste deel van de export van de EU onder de 15 procent, stelt de woordvoerder.