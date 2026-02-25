ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS houden zich aan eerdere handelsdeal, denkt Europese Commissie

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 17:08
anp250226150 1
BRUSSEL (ANP/DPA) - De Verenigde Staten zijn van plan zich aan de eerder gesloten handelsdeal met de Europese Unie te houden, verwacht de Europese Commissie. "De VS hebben aangegeven zich te houden aan de huidige overeenkomsten en hun specifieke kenmerken", zei een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur.
De Commissie en de Amerikaanse regering kwamen afgelopen zomer overeen dat de VS importheffingen van 15 procent hanteren voor de meeste producten uit de EU. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde onlangs een groot deel van Trumps heffingen echter onwettig, waarna Trump een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent invoerde.
Volgens de Europese Commissie voldoen die nieuwe heffingen grotendeels aan het akkoord uit juli. Het nieuwe tarief van 10 procent komt bovenop al oudere heffingen, die verschillen per product. Samen opgeteld vallen de tarieven voor het grootste deel van de export van de EU onder de 15 procent, stelt de woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

anp240226189 1

Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

Loading