We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

Volgens een nieuwe Britse studie werkt onze stofwisseling veel trager dan in de jaren negentig. Mannen zouden 220 calorieën per dag minder verbranden en vrouwen 122. Dat helpt natuurlijk niet mee als je op gewicht wilt blijven.

“Het Britse onderzoek gaat over ons basaal metabolisme of rustmetabolisme. Dat is alles wat er in je lichaam gebeurt als je gewoon stil op een stoel zit”, legt professor Lies Langouche van de KU Leuven uit aan HLN. “Wetenschappers begrijpen nog niet goed hoe het komt dat dit sinds de jaren negentig is vertraagd. Maar een mogelijke factor is misschien wel het feit dat we veel minder aan infecties worden blootgesteld dan vroeger. Als je een infectie hebt, moet je metabolisme immers harder werken om je immuniteit te ondersteunen. Onze lichaamstemperatuur heeft trouwens een gelijkaardige evolutie meegemaakt.”

Meer plantaardig voedsel“Een andere mogelijke verklaring is ons dieet, dat in de loop der jaren veranderd is. Zo blijkt uit studies bij muizen dat verzadigde vetten het metabolisme kunnen versnellen. Maar deze vetten eten we tegenwoordig veel minder omdat ze als ongezonder werden beschouwd. In plaats van die dierlijke vetten eten we nu meer plantaardige vetten. En we eten ook meer ultrabewerkte voeding. Dat verteert heel snel, bevat veel calorieën en lijkt het metabolisme te vertragen. Omdat je bij dit soort voeding ook gemakkelijk meer energie opneemt dan je verbruikt, sla je het overschot op in je lichaam én zal je gewicht toenemen. Dat is de basis van obesitas.”

“Crashdiëten zijn ook geen goed idee als je je metabolisme op peil wil houden. Onderzoek heeft aangetoond dat je stofwisseling vertraagt als je in korte tijd veel gewicht verliest. Als je na zo’n dieet weer gewoon gaat eten, met een metabolisme dat trager werkt, zal je gemakkelijker weer aankomen. Dat effect blijft tot zes jaar na een crashdieet doorwerken.”

Het is overigens een fabeltje dat je sneller aankomt na je 30ste of 40ste. Tot je 60 jaar bent blijft je stofwisseling ongeveer even snel werken. Waarschijnlijk eet je gewoon meer of beweeg je minder waardoor je een paar kilootjes extra verzamelt.

TipsWil je dat je metabolisme weer versnelt dan heeft de professor wel een paar tips. “De beste manier om je stofwisseling aan het werk te zetten, is door gezond te leven, met voldoende lichaamsbeweging en een gezond, gevarieerd voedingspatroon. Onder andere de hoeveelheid vezels die je eet, zou een invloed kunnen hebben op je stofwisseling. Vezelrijke voeding zorgt voor een tragere vertering en snellere verzadiging, waardoor je minder zal eten. Daarnaast heeft het ook een gunstige invloed op je darmflora. En dat kan onrechtstreeks je metabolisme verbeteren."