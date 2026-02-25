Britse parlementsvoorzitter tipte politie vluchtgevaar Mandelson

Lindsay Hoyle, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, zegt dat hij naar de politie is gestapt met informatie over oud-minister Peter Mandelson voordat die gearresteerd werd om zijn banden met Jeffrey Epstein. Hij deelde niet om wat voor informatie het ging, maar volgens de BBC en Sky News heeft hij de politie gewaarschuwd dat Mandelson van plan zou zijn om naar de Britse Maagdeneilanden te vluchten.

De advocaten van Mandelson zeiden eerder al dat vermeend vluchtgevaar de reden was voor de arrestatie. De oud-minister ontkende plannen voor een vertrek te hebben.

Verschillende Britse media schreven dinsdag dat de politie getipt was door de voorzitter van het Britse Hogerhuis, Michael Forsyth. Hoyle besloot die onduidelijkheid weg te nemen. "Om onjuiste speculaties te voorkomen, wil ik bevestigen dat ik, toen ik informatie ontving die ik relevant achtte, deze te goeder trouw heb doorgegeven aan de politie, zoals mijn plicht en verantwoordelijkheid is", zei hij in het parlement.