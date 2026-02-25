Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

Ruim de helft van de Nederlanders heeft genoeg contant geld in huis in het geval van een noodsituatie. De rest heeft minder dan het adviesbedrag van 70 euro per volwassene en 30 euro per kind in huis, of helemaal niets. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag na onderzoek onder ruim 1700 consumenten.

De Nederlandsche Bank en andere instanties, verenigd in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), adviseerden vorig jaar om genoeg munten en bankbiljetten in huis te bewaren in het geval dat elektronisch betalen, zoals pinnen en online bankieren, uitvalt. Met contant munt- en briefgeld zouden 72 uur overbrugd kunnen worden.

Volgens DNB heeft 19 procent van de ondervraagde consumenten het exacte adviesbedrag thuis liggen, 39 procent heeft meer dan dat. De rest van de Nederlanders heeft minder dan het adviesbedrag in huis. Bijna een op de tien consumenten heeft helemaal geen cash, volgt uit het onderzoek.

Cyberdreigingen

Van de mensen die minder contant geld hebben dan geadviseerd, geeft een op de drie aan dat zij er "nog niet aan toe zijn gekomen" om het advies op te volgen, meldt DNB. De centrale bank stelt ook dat 71 procent van de consumenten op de hoogte is van het advies.

Nederlanders krijgen het advies om het contante geld te bewaren in een mix van biljetten en munten. DNB raadt daarnaast aan om een fysieke pinpas te bewaren voor het geval betalen met telefoon of smartwatch niet lukt. De voorraad contant geld kan geleidelijk worden opgebouwd door af en toe wisselgeld apart te leggen, oppert de centrale bank.

Toegenomen geopolitieke spanningen en cyberdreigingen waren vorig jaar aanleiding voor het MOB om het advies over contant geld in huis uit te brengen. In het MOB zitten ook consumentenorganisaties, banken en het ministerie van Financiën. De voorgestelde bedragen zijn berekend door het Nibud.