VS leggen Servisch oliebedrijf sancties op, zegt president

BELGRADO (ANP/RTR) - Het grootste olie- en gasbedrijf van Servië krijgt te maken met Amerikaanse en Britse sancties om de banden met Rusland. Dat zei de Servische president Aleksandar Vucic in een tv-interview.

Naftna Industrija Srbije (NIS), de enige gas- en olieproducent van Servië, is voor ongeveer de helft in handen van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Tegen Informer TV zei Vucic dat de Amerikaanse regering "de strengste sancties" wil invoeren op NIS en dat de Britten zullen meedoen.

"We hebben nog geen officiële documenten ontvangen, maar de VS voeren over enkele dagen volledige sancties in", zei de president. "Dat is waarschijnlijk het slechtste nieuws van de afgelopen paar jaar", zei Vucic.

Gazprom Neft, de oliedochter van Gazprom, kocht in 2008 een belang van ruim 56 procent in NIS. In 2022 ging een belang van 6,15 procent over naar Gazprom. De Servische staat heeft net geen 30 procent van het energiebedrijf in handen.