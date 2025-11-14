Amerikaanse kustwacht: Russisch marineschip gezien nabij Hawaï

HONOLULU (ANP) - De Amerikaanse kustwacht heeft op 29 oktober een Russisch marineschip gedetecteerd op ongeveer 24 kilometer ten zuiden van het eiland Oahu, nabij de territoriale wateren van de Verenigde Staten. Oahu maakt deel uit van de Hawaiiaanse eilandengroep.

Een vliegtuig en een patrouillevaartuig van de kustwacht "reageerden op het Russische marineschip Kareliya, een hulpschip voor algemene inlichtingen", aldus de Amerikaanse kustwacht in een verklaring.

"In overeenstemming met het internationale recht houden kustwachtmedewerkers de activiteiten van het Russische schip in de gaten nabij de territoriale wateren van de VS om de maritieme veiligheid voor Amerikaanse schepen in het gebied te waarborgen en de inspanningen voor de verdediging van het Amerikaanse grondgebied te ondersteunen", verklaarde de kustwacht.

Volgens de kustwacht mogen buitenlandse marineschepen volgens het internationale recht "doorvaren en opereren buiten de territoriale zeeën van andere landen, die zich tot twaalf zeemijl vanaf de kust uitstrekken".