VS schrappen buitenlandse beperkingen op AI-modellen Anthropic

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse regering heeft de buitenlandse beperkingen voor de krachtigste AI-modellen van Anthropic geschrapt. Dat meldt het AI-bedrijf in de nacht van dinsdag op woensdag. De regering van president Donald Trump had het gebruik van de applicaties voor buitenlandse gebruikers eerder verboden, omdat dat de nationale veiligheid in gevaar zou brengen.

Het ministerie van Handel had Anthropic op 12 juni een exportbeperking opgelegd. Het Amerikaanse AI-bedrijf moest toestemming krijgen voordat buitenlandse overheden, bedrijven en personen de onlangs verschenen modellen Mythos 5 en Fable 5 konden gebruiken. Door de beslissing haalde het bedrijf de twee AI-modellen offline. Vorige week keerde Mythos 5 al beperkt terug.

Anthropic zou de zorgen van het Witte Huis hebben weggenomen door toe te zeggen "beveiligingsrisico's bij de modellen proactief te voorkomen en aan te pakken", zo schreef handelsminister Howard Lutnick in een brief die persbureau Bloomberg heeft ingezien.

"We hebben melding gekregen dat het ministerie van Handel de exportbeperkingen voor Claude Fable 5 en Mythos 5 heeft opgeheven", schrijft Anthropic in een korte verklaring op X. "Morgen beginnen we de toegang te herstellen en we geven binnenkort een update."