ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS schrappen buitenlandse beperkingen op AI-modellen Anthropic

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 5:48
anp010726031 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse regering heeft de buitenlandse beperkingen voor de krachtigste AI-modellen van Anthropic geschrapt. Dat meldt het AI-bedrijf in de nacht van dinsdag op woensdag. De regering van president Donald Trump had het gebruik van de applicaties voor buitenlandse gebruikers eerder verboden, omdat dat de nationale veiligheid in gevaar zou brengen.
Het ministerie van Handel had Anthropic op 12 juni een exportbeperking opgelegd. Het Amerikaanse AI-bedrijf moest toestemming krijgen voordat buitenlandse overheden, bedrijven en personen de onlangs verschenen modellen Mythos 5 en Fable 5 konden gebruiken. Door de beslissing haalde het bedrijf de twee AI-modellen offline. Vorige week keerde Mythos 5 al beperkt terug.
Anthropic zou de zorgen van het Witte Huis hebben weggenomen door toe te zeggen "beveiligingsrisico's bij de modellen proactief te voorkomen en aan te pakken", zo schreef handelsminister Howard Lutnick in een brief die persbureau Bloomberg heeft ingezien.
"We hebben melding gekregen dat het ministerie van Handel de exportbeperkingen voor Claude Fable 5 en Mythos 5 heeft opgeheven", schrijft Anthropic in een korte verklaring op X. "Morgen beginnen we de toegang te herstellen en we geven binnenkort een update."
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

164251632_m

Je Temu-rommel wordt over een paar dagen duurder

189649508_m

Bijna iedereen gebruikt schoonmaakmiddelen verkeerd: zo maak je je huis schoon zonder jezelf te schaden

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

209387532_m

Kijk je wel echt in 4K op Netflix? Zo check je dat

Loading