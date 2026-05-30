VS verzetten zich tegen terugbetaling onwettige importheffingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering verzet zich tegen de terugbetaling van de onwettig verklaarde importheffingen van president Donald Trump. Het ministerie van Justitie zegt in beroep te gaan tegen een rechterlijk bevel dat de douane verplicht alle geïnde importheffingen die onder de uitspraak van het Hooggerechtshof vallen, opnieuw te berekenen. De stap leidt mogelijk tot juridische chaos bij het claimproces.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in februari dat Trump een bepaalde wet onrechtmatig had gebruikt om een groot deel van zijn importheffingen op te leggen. De douane lanceerde vorige maand een onlineportaal om de terugbetalingsclaims te verwerken. In totaal gaat het om zo'n 166 miljard dollar.

Het ministerie van Justitie stelt in de zaak dat de douane niet bevoegd is geld terug te betalen zonder rechterlijk bevel. De Verenigde Staten hebben gesuggereerd dat de regering alleen importeurs terug hoeft te betalen die een zaak aanspannen.