Risico voor nieuwe reddingspoging in grot Laos nu te groot

VIENTIANE (ANP/DPA) - De vier goudzoekers die vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk nog langer wachten op hun redding. Vrijdag werd een persoon bevrijd, maar volgens de reddingswerkers is het risico op dit moment te groot om een nieuwe poging te ondernemen.

"Wat gisteren is gebeurd, was echt een wonder", zegt de Australische grotduiker Josh Richards tegen persbureau dpa. Hij is betrokken bij de reddingspoging en vertelt dat de gevaren nu eerst moeten worden ingeperkt. "Helaas kan ik noch een tijdschema, noch de risico's inschatten. We pakken het dag voor dag aan, en de situatie verandert voortdurend."

De vier mannen zitten al tien dagen vast in de grot. Het grootste obstakel is een zeer smalle gang van 20 meter die volledig onder water is gelopen. Die tunnel zit bovendien vol met scherpe stenen, waardoor duikers er alleen zeer langzaam doorheen kunnen gaan. De goudzoekers hebben geen van allen duikervaring.