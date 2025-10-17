ECONOMIE
VS vragen Wereldbank steun aan China stop te zetten

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 16:24
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft vrijdag de Wereldbank gevraagd haar steun aan China stop te zetten. In plaats daarvan kunnen de middelen van 's werelds grootste organisatie voor ontwikkelingssamenwerking volgens hem beter worden ingezet voor landen met grotere behoeften.
De stap maakt deel uit van de Amerikaanse campagne om de Wereldbank en ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te laten terugkeren naar hun kerntaken. De Verenigde Staten vinden dat de laatste jaren veel te veel aandacht was voor bijvoorbeeld het klimaat. De Wereldbank zou zich weer meer op armoedebestrijding moeten richten en het IMF op de financiële stabiliteit.
Bessent drong vrijdag het IMF ook op aan kritischer te zijn over het Chinese economische beleid. Volgens hem moet het IMF niet terugdeinzen voor moeilijke vragen en zich meer verdiepen in hoe industrieel beleid in grote economieën, zoals China, bijdraagt aan wat hij onevenwichtigheden noemt.
