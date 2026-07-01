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VS willen vrijhandelsverdrag met Canada en Mexico niet verlengen

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 21:01
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De Verenigde Staten willen de vrijhandelsovereenkomst met Mexico en Canada niet verlengen. In plaats daarvan willen de VS het akkoord jaarlijks evalueren. Dat heeft de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer woensdag gezegd, na een bijeenkomst met de Canadese handelsminister Dominic LeBlanc en de Mexicaanse economieminister Marcelo Ebrard.
"De Verenigde Staten zullen in gesprek blijven met Mexico en Canada om de tekortkomingen van het verdrag en onze handelstekorten met deze landen aan te pakken", zei Greer. Canada en Mexico wilden het juist met zestien jaar verlengen.
Het besluit dreigt voor extra onzekerheid te zorgen voor bedrijven in Noord-Amerika. De toeleveringsketens in sectoren zoals de auto-industrie zijn in die regio sterk met elkaar verbonden.
Het handelsverdrag blijft nog tien jaar gelden. Als geen van de landen besluit zich terug te trekken uit het akkoord, zal het verdrag daarna jaarlijkse evaluaties ondergaan.
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