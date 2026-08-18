September lijkt zacht te starten in Nederland, kans op nazomer groeit.

Na een wisselvallige augustusmaand lijkt september in Nederland een rustiger weerbeeld te brengen. De eerste signalen wijzen op minder neerslag, meer ruimte voor de zon en later in de maand zelfs een toenemende kans op warm nazomerweer.

Rustiger begin van de maand

De nieuwste maandverwachting wijst erop dat het aantal buien aan het begin van september waarschijnlijk afneemt. In plaats daarvan krijgen droge perioden vaker de overhand en lijken de temperaturen uit te komen op normale waarden voor begin september.

Kans op nazomer groeit

Voor liefhebbers van zacht en zonnig weer is er voorzichtig positief nieuws. In de loop van september laten de weermodellen een grotere kans zien op hogere temperaturen dan normaal, wat de deur openzet voor een nazomerse opleving in Nederland.

Dit is normaal in september

September is in Nederland van oudsher een overgangsmaand. Volgens Weeronline ligt de normale maximumtemperatuur in De Bilt begin september rond 21 graden en daalt die later in de maand naar ongeveer 18 graden; over de hele maand komt de gemiddelde maximumtemperatuur uit op ongeveer 19 à 20 graden. In De Bilt telt september gemiddeld twaalf dagen met minstens 20 graden en ongeveer twee zomerse dagen met 25 graden of meer.

Regen blijft mogelijk

Hoewel september vaak fraaie nazomerdagen kan brengen, blijft regen nadrukkelijk een onderdeel van het Nederlandse weerbeeld. Gemiddeld valt er in september landelijk ongeveer 79 millimeter neerslag en schijnt de zon circa 157 uur, waarbij het westen en noorden relatief vaak te maken hebben met wisselvalligheid.

Frisse nachten en ochtendmist

Naast zachte middagen horen bij september ook duidelijk langere en koelere nachten. Bij rustige omstandigheden kan daardoor gemakkelijk nevel of mist ontstaan, vooral in de ochtenduren en na heldere nachten.

Voorbehoud blijft nodig