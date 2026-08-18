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Maakt het uit als er verschillende bandenmerken onder je auto zijn gemonteerd?

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 18 augustus 2026 om 9:15
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Je hebt een lekke band of je voorbanden zijn dringend aan vervanging toe. Welk merk had je er ook alweer op zitten? Zul je zo zien dat ze niet voorradig zijn bij je garage. Dan is de verleiding groot om gewoon een ander merk te laten monteren. Kan toch geen kwaad?
Toch is voorzichtigheid geboden.

Mag het eigenlijk wel?

In principe is het toegestaan om verschillende bandenmerken onder één auto te hebben, mits het om hetzelfde type gaat: dezelfde maat en allemaal zomer-, winter- of vierseizoenenbanden. Toch wordt het afgeraden.
Dit is omdat elke bandenfabrikant zijn eigen profiel en rubbermengsel gebruikt. Dat beïnvloedt hoe de auto zich gedraagt op de weg. Denk aan de wegligging in bochten, de remweg en hoe goed regenwater wordt afgevoerd via het profiel.
Het gevolg is dat de wegligging van je auto kan verslechteren. Mogelijk komt je wagen onvoorspelbaar uit de hoek tijdens slecht weer en rijdt hij anders dan je gewend bent.

De fout die je nooit moet maken

Ga je toch verschillende merken combineren, houd dan in elk geval deze vuistregel aan: zet nooit links en rechts op dezelfde as een ander merk. Dus wel het linker- en rechtervoorwiel van hetzelfde merk, en eventueel een ander merk op de achteras, maar nooit kriskras door elkaar op één as.
Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je auto scheef trekt tijdens het remmen, precies het soort onvoorspelbaar gedrag waar je niet op zit te wachten in het verkeer.

De APK kijkt mee

Er gelden trouwens ook officiële regels. Volgens de APK-eisen moeten de banden op één as altijd dezelfde maat en dezelfde constructie hebben, dus radiaal of diagonaal, dat mag niet gemixt worden.

Vierwielaandrijving

Rijd je een auto met vierwielaandrijving? Dan is extra oplettendheid geboden. Bij dit type auto's vallen verschillen in grip en weggedrag tussen bandenmerken nog sterker op, omdat alle vier de wielen constant met elkaar samenwerken. Een mismatch ga je dan gegarandeerd merken achter het stuur.
Meer weten?
APK-handboek - RDW
Bandensupermarkt

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