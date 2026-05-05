Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

Denemarken, Thailand en Duitsland staan anno 2026 steevast bovenaan lijsten met de meeste overspelige partners, gevolgd door Italië, Frankrijk en een reeks andere vooral Europese landen. Volgens recent samengevoegde enquêtes geeft in Thailand ruim de helft van de getrouwde mensen toe ooit te hebben vreemdgegaan; in Denemarken, Duitsland en Italië ligt dat rond de 45 à 46 procent.

Wat het onderzoek precies laat zien

Uit internationale surveys naar relatiegedrag blijkt dat Thailand wereldwijd het hoogste aandeel ontrouwe echtgenoten heeft, met circa 51 procent die aangeeft minstens één keer te hebben vreemdgegaan . In Europa voert Denemarken de lijst aan met 46 procent, gevolgd door Duitsland en Italië met elk 45 procent en Frankrijk met 43 procent.

De cijfers zijn afkomstig uit een combinatie van commerciële en demografische onderzoeken, die grote steekproeven gebruiken om te vragen naar overspel en seksuele contacten buiten de vaste relatie. Zulke datasets worden onder meer samengebracht door World Population Review en andere aggregatoren, die meerdere studies naast elkaar leggen om een ranglijst per land te maken.worldpopulationreview+1

Waarom deze landen zo hoog scoren

Onderzoekers wijzen op een mix van factoren: culturele tolerantie ten opzichte van losse relaties, anoniemer daten via apps en de manier waarop huwelijk en monogamie sociaal worden ingevuld. In sommige landen wordt vreemdgaan sociaal eerder gebagatelliseerd, terwijl in andere samenlevingen strenge normen ervoor zorgen dat mensen het minder snel zullen toegeven in een enquête, wat de cijfers drukt.

Een complicerende factor is dat alle data zelfrapportage zijn: mensen moeten eerlijk aangeven of ze ooit ontrouw zijn geweest. Daardoor zeggen de percentages minstens zoveel over wat men durft te bekennen, als over wat er daadwerkelijk in slaapkamers gebeurt.

En waar staat Nederland?

Nederland staat in de internationale tabellen in de brede subtop, met rond de 35 procent van de ondervraagden die aangeeft ooit te hebben vreemdgegaan. Daarmee behoort ons land niet tot de absolute kopgroep, maar ook zeker niet tot de trouwste naties.

Opvallend is dat veel Noord- en West‑Europese landen – van België tot Noorwegen en Spanje – eveneens tussen grofweg 35 en 41 procent uitkomen. Dat wijst erop dat ontrouw in grote delen van Europa eerder regel dan uitzondering is, al blijft een stille meerderheid formeel wél trouw.

Misschien zegt de vraag in welk land het ‘meest’ wordt vreemdgegaan uiteindelijk minder over die landen, dan over hoe eerlijk we tegen onszelf durven te zijn.